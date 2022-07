Conoce cuál es la razón por la que Cristiano Ronaldo no está disponible en Manchester United para el amistoso ante Crystal Palace, en Australia.

¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Manchester United vs. Crystal Palace?

Manchester United obtuvo sensaciones en sus primeros amistosos de pretemporada. En primera instancia, derrotó 4-0 a Liverpool y, más tarde, se impuso 4-1 frente a Melbourne Victory. Ahora, afrontará un nuevo desafío cuando se mida con Crystal Palace este martes 19 de julio en el marco de otro compromiso de exhibición, que se disputará en Australia.

En este escenario, el entrenador neerlandés, Erik ten Hag, pondrá en el terreno de juego a los mejores futbolistas que tiene a disposición, pero también le brindará lugar a juveniles y alternativas del plantel. Sin embargo, el ex estratega de Ajax no podrá contar con la máxima figura del equipo. Se trata de Cristiano Ronaldo, quien se ausentará del partido.

El portugués ratificó su relevancia desde que regresó a la institución inglesa en agosto de 2021. Sin embargo, el ex Sporting de Lisboa, Real Madrid y Juventus no estuvo presente en los últimos encuentros y su futuro se convirtió en una incógnita. A continuación, conoce cuál es el motivo por el cual no juega el delantero en el próximo choque de los Diablos Rojos.

- El triunfo de Manchester United ante Melbourne Victory

¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en el amistoso de Manchester United vs. Crystal Palace?

La razón por la que el atacante se pierde el nuevo amistoso de Manchester United es que no fue convocado para la gira de pretemporada. Por este motivo, tampoco jugó los primeros duelos de preparación contra Liverpool, en Tailandia, y Melbourne Victory, en Australia.

Según comunicó el club, la exclusión del luso se debe a un problema familiar. "Cristiano Ronaldo no estará en la pretemporada en Tailandia, ya que se le ha otorgado un tiempo libre adicional para tratar un problema familiar", explica el comunicado más reciente. Cabe destacar que el jugador aún no se sumó a los entrenamientos tras el receso de vacaciones.

De todos modos, los medios británicos aseguran que CR7 no fue citado para los viajes del equipo por una decisión de común acuerdo, teniendo en cuenta que el futbolista le comunicó a los directivos su intención de ser transferido en el actual mercado de pases.

¿Cuándo y a qué hora juegan Manchester United vs. Crystal Palace por un amistoso?

El partido Manchester United vs. Crystal Palace se llevará a cabo este martes 19 de julio, en el Melbourne Cricket Ground de Australia, por un amistoso internacional de pretemporada.

Horario por país

Argentina: 07:10 horas

Brasil: 07:10 horas

Uruguay: 07:10 horas

Bolivia: 06:10 horas

Chile: 06:10 horas

Paraguay: 06:10 horas

Venezuela: 06:10 horas

Colombia: 05:10 horas

Ecuador: 05:10 horas

México: 05:10 horas

Panamá: 05:10 horas

Perú: 05:10 horas

Estados Unidos: 03:10 horas PT y 06:10 horas ET

España: 12:10 horas