Karim Benzema vuelve a ser baja en Real Madrid. Conoce cuál es el motivo por el que el delantero no juega ante Girona y cuándo podría regresar a la actividad oficial.

¿Por qué no juega Benzema hoy en Real Madrid vs. Girona por La Liga?

Real Madrid buscará volver a convertirse en el único líder de La Liga de España cuando reciba HOY, domingo 30 de octubre, a Girona en el marco de la continuidad de la duodécima jornada. En este escenario, el equipo afronta el partido sin la presencia de su capitán: Karim Benzema.

El delantero representa la principal amenaza ofensiva del cuadro dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, pero un imprevisto le impide estar a disposición para el nuevo compromiso del calendario. De hecho, es la tercera ausencia consecutiva del ganador del Balón de Oro 2022.

Aunque aguarda por su pronto regreso, el Merengue goza de la tranquilidad que le brindaron los resultados positivos en el inicio de la temporada. Esto se debe a que permanece invicto en el campeonato local y ya está clasificado a los octavos de final de la Champions League.

De todos modos, los fanáticos se preguntan cuál es el motivo por el que el atacante se encuentra marginado de la actividad oficial. A continuación, conoce cuál es la razón por la que no juega el futbolista galo y cuándo podría retornar a los campos de juego.

El motivo por el que no juega Benzema hoy en Real Madrid vs. Girona

El surgido de la cantera de Olympique de Lyon es baja ante Girona debido a que se recupera de una fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda. El destacado presente que atraviesa el Madrid en las diferentes competiciones, junto a la proximidad del Mundial de Qatar 2022, ocasiona que el jugador no apresure su regreso a la acción.

"Ayer se entrenó y después del entrenamiento no se encontraba cómodo. Se hizo una prueba y todo salió bien, no tiene ningún tipo de problema. Tenemos que tener en cuenta la sensación del jugador. Aún no está al 100%", analizó Ancelotti en conferencia al ser consultado sobre la situación en la que se encuentra el reciente galardonado como el mejor jugador del mundo.

¿Qué dice el parte médico de Real Madrid sobre la lesión de Benzema?

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Karim Benzema por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha detectado fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", explica el parte médico que emitió la institución española acerca de la lesión que sufrió el futbolista.

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Benzema?

En caso de no surgir nuevos inconvenientes, Benzema podría volver a sumar minutos este miércoles 2 de noviembre, cuando Real Madrid reciba a Celtic de Escocia en el marco de la última fecha de la fase de grupos de la actual edición de la Champions League.

Los horarios de Real Madrid vs. Girona por La Liga de España

El partido Real Madrid vs. Girona se llevará a cabo HOY, domingo 30 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabéu.