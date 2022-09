¿Por qué no juega Pogba hoy en Francia vs. Austria por la UEFA Nations League?

La Selección de Francia posee un importante número de bajas para su regreso a la actividad. En este escenario, una de las principales ausencias que tiene el equipo para el partido ante Austria en el marco de la quinta fecha de la UEFA Nations League 2022-2023 es la de Paul Pogba.

El futbolista es un baluarte en el mediocampo del elenco dirigido por Didier Deschamps a pesar de la irregularidad que caracterizó su etapa en Manchester United durante los últimos años. Sin embargo, un imprevisto en su regreso a Juventus le impide estar a disposición con Les Bleus.

¿Por qué no juega Pogba hoy en Francia vs. Austria?

La razón por la que el volante es baja en la actual Fecha FIFA es que no fue convocado por Francia debido a que se recupera de una lesión. El jugador padeció un inconveniente físico en el menisco lateral de la rodilla derecha durante el inicio de la pretemporada de la Juve.

El centrocampista había optado por realizar una terapia conservadora para regresar a la actividad más pronto de lo previsto y no poner en riesgo su participación en el Mundial de Qatar 2022. No obstante, el proceso no arrojó los resultados esperados y debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

¿Cuándo juegan Francia vs. Austria por la UEFA Nations League?

El partido Francia vs. Austria se llevará a cabo HOY, jueves 22 de septiembre, en el Stade de France.

Horario por país

Argentina: 15:45 horas

Brasil: 15:45 horas

Uruguay: 15:45 horas

Bolivia: 14:45 horas

Chile: 14:45 horas

Paraguay: 14:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

Colombia: 13:45 horas

Ecuador: 13:45 horas

México: 13:45 horas

Panamá: 13:45 horas

Perú: 13:45 horas

Estados Unidos: 11:45 horas PT y 14:45 horas ET

España: 20:45 horas