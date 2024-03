José Francisco Cevallos Jr. tuvo un paso por los grandes del Ecuador como es Liga de Quito y Emelec, pero también tuvo un breve paso por la Juventus de Italia. El mediocampista contó una anécdota que tiene como protagonista a Paul Pogba, el internacional francés y varias veces campeón.

“Yo tenía un carro normalito, obviamente las estrellas de la Juventus ya te imaginarás que carros tenían… recuerdo que Pogba tenía un Maserati azul. Un día me reconoció, él bajó su vidrio y me dijo ‘¿Ese es tu carro?’ y se me empezó a burlar”, contó el volante ecuatoriano en charlas con Fútbol Sin Casette.

“Para ir al complejo del club había una sola vía, luego de eso nos vimos en el entrenamiento y se me seguía burlando. Son experiencias lindas que quedan, yo era jovencito tenía 18 años”, complementó.

José Francisco Cevallos Jr. fue fichado por la Juventus de Italia en enero del 2013, un año después de su debut como profesional en Liga de Quito. Un año después el jugador finalizó el préstamo y no fue comprado.

Las estadísticas de José Francisco Cevallos Jr. en la Juventus

El juvenil no alcanzó a debutar con el primer equipo de la Juventus y apenas marcó 1 gol en 26 partidos jugados con la Juventus Primavera, la división sub 23 del equipo.

Paul Pogba, hoy sancionado por dopaje

El volante francés Paul Pogba vive lejos de las canchas ahora, tras haber recibido una sanción por dopaje que lo alejará de las canchas durante cuatro años. El futbolista podría apelar, mantiene contrato vigente con la Juventus.