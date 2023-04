De cara al choque en el que el Real Madrid visitará al Cádiz, se confirmó que Vinicius Junior no será titular para los "Merengues".

¿Por qué no juega Vinicius Junior en Cádiz vs. Real Madrid?

El Real Madrid visita este sábado 15 de abril al Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla por la fecha 29 de La Liga. Aunque este es un partido clave para Los Merengues, ya que tienen la posibilidad de acercarse al Barcelona, está confirmado que Carlo Ancelotti no pondrá a Vinicius Junior, una de las figuras del plantel.

Esta decisión llamó la atención de todos ya que es la primera vez que el reconocido entrenador italiano deja a Vinícius fuera de una convocatoria por decisión técnica. En Bolavip te explicamos el motivo.

+¿Por qué no juega Vinicius Junior en Cádiz vs. Real Madrid?

Carlo Ancelotti explicó en conferencia de prensa por qué no fue convocado Vinicius Junior para el partido de esta noche. “Sufre una pequeña sobrecarga muscular, aunque no tiene lesión. Es mejor no arriesgar nada porque la semana que viene tenemos un partido muy importante”, reveló.

Es importante remarcar que el Real Madrid estará jugando el próximo martes 18 de abril la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League ante el Chelsea. En el partido de ida ganó el conjunto de España por 2-0 en condición de local.

+¿Cuándo volverá a jugar Vinicius Junior en el Real Madrid?

La idea de Carlo Ancelotti es que el extremo nacido en Brasil vuelva a ser titular el próximo martes 18 de abril en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League ante el Chelsea.

+Resumen - Real Madrid 2-0 Chelsea