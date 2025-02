Ni Kylian Mbappé ni Vinícius, Manchester City, del Real Madrid, le teme a Rodrygo Goes

Lo dijo Pep Guardiola en la conferencia de prensa previa al primer partido que el Manchester City disputará contra el Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinícius Junior, Jude Bellingham y Rodrygo Goes, por la ida de los Play Off para los Octavos de Final de la UEFA Champions League: “Es imposible en 90 minutos o 180 controlar a esos jugadores’‘.

En ese sentido, del que el estratega catalán sabe que deberá tener más cuidado es del ex Santos, puesto que su nivel tiende a potenciarse cuando les toca enfrentarse. Así fue en tres de los últimos cuatro enfrentamientos, en los que suma cuatro goles y una asistencia.

Las dos anotaciones más recordadas corresponden al choque de vuelta en la Semifinal de la Champions League 2021/2022, en la que con los dos goles de Rodrygo Goes en los instantes finales el Real Madrid logró dar vuelta de manera milagrosa el marcador (luego sería campeón al vencer al Liverpool en la Final que se jugó en Saint-Denis).

Además, en la última serie, que fue por los Cuartos de Final de la Liga de Campeones 2023/2024, el brasileño hizo un gol en la ida y otro en la vuelta, fundamentales para estirar la definición en la tanda de penaltis que finalmente decretó el pase a la Semi para los merengues.

Rodrygo Goes se refirió a su racha frente al Manchester City

Rodrygo Goes fue parte de la conferencia de prensa previa a la ida de los Play Off entre Manchester City y Real Madrid. Ahí le consultaron por sus estadísticas destacadas frente al elenco británico: “Ancelotti tiene mucha culpa porque me ayuda siempre, es un placer trabajar con él. Siempre intenta hacer algo para que esté mejor y mi función es sacar mi mejor versión. Trabajo todos los días y ese es el secreto“.

Por otro lado, recordó el partido de la Semifinal de vuelta de la Champions League 2021/2022: “Estaba hablando hace unos días con Federico Valverde viendo este partido contra el City… y nos preguntamos si volveríamos algún día a vivir una noche así. No sé si volverá a pasar, pero fue la mejor noche de mi vida“.

Publicidad

Publicidad

Pep Guardiola describió la base de su plan para contrarrestar la jerarquía del Real Madrid

”Todos los saben, no voy a decir nada nuevo. Cómo se combinan, desmarques… son jugadores excepcionales. Tenemos que intentar reducir el tiempo en el que entren en contacto con el balón. Tienen la habilidad de hacer todo, así que intentaremos imponer nuestro juego y tratar de ser inteligentes en el primer partido. Leer los tiempos para conseguir un buen resultado de cara al Bernabéu”, comentó Guardiola del choque de este martes 11 de febrero desde las 21:00 horas CET.

ver también Pep Guardiola se sincera en la previa del City vs. Real Madrid con Kylian Mbappé y Vinícius: ”Es imposible controlarlos”