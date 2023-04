Zlatan Ibrahimovic no fue citado para afrontar el partido que Milan tendrá ante Napoli en la IDA de los cuartos de final por la Champions League 2023.

¿Por qué no juega Zlatan Ibrahimovic en Milan vs. Napoli por la Champions League 2023?

Milan busca regresar a los primeros planos históricos como un tiempo supo acostumbrar al mundo, búsqueda a intentar gestar dentro de la Champions League 2023 cuando en los cuartos de final (IDA) jueguen frente a Napoli. El partido a disputarse en San Siro promete ser más que parejo como la llave en sí entre dos cuadros de la Serie A.

Profundizando en la realidad local, el "Rossoneri" no está ejerciendo la mejor defensa del título liguero, ya quedó eliminado en la Coppa Italia y todas las velas están encendidas para el retorno a los mejores planos en la Liga de Campeones. Recordemos que los de Lombardía siguen siendo los segundos máximos ganadores en la historia con siete títulos.

Pero de cara al partido de ida, hay una realidad y es el hecho de que Zlatan Ibrahimovic se ausentará del partido contra Napoli a tal punto de que no fue convocado al mismo. Te contamos qué es lo que llevó al entrenador Stefano Pioli a tomar esta decisión tratándose de uno de los más experimentados del equipo.

Zlatan Ibrahimovic no juega el partido de Milan contra Napoli porque no fue inscripto en la lista de jugadores para afrontar la llave de eliminación. No hay una versión oficial del argumento al respecto, pero se dice que la decisión es meramente técnica ante lo que fue la operación de rodilla que sufrió en mayo 2022, el cual lo tuvo de vuelta en las canchas en febrero 2023.

Hasta el momento, Ibra acumula seis encuentros en lo que es la temporada, cuatro de ellos como titular y los restantes ingesando desde el banco de relevos, con un gol marcado siendo uno de los más longevos de la historia por sus actuales 41 años de vida. Este mismo ocurrió el 18 de marzo, cuando Milan cayó contra Udinese por 3-1.