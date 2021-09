Actualmente el presente de Barcelona no es el mejor, la derrota por Champions League ante Bayern Múnich (3-0) y el empate 1-1 frente a Granada, por la Liga de España, tiene en entredicho el puesto del entrenador neerlandés, Ronald Koeman, quien no la pasa muy bien en el último tiempo.

Por esa razón, en charla para el programa Esport3, de TV3, el portavoz de Joan Laporta, habló de que no está totalmente asegurado el puesto del director técnico, pero que tampoco piensan despedirlo; una respuesta algo diplomática: "tiene crédito porque es el entrenador del Barcelona. Si el entrenador está en su sitio es porque se entiende que tiene la confianza para que continúe. Cuando ves que las cosas no funcionan es normal dudar".

No es un secreto y, al menos la prensa española, ha hecho ver que Laporta y Koeman no se llevan bien, ante ello, el hombre indicó que entre las partes: "ha dado la sensación de que estaban enfrentados, pero no es así. La relación entre ambos es cordial".

Claramente las opciones de estratega fueron parte de la conversación; se han barajado nombres, incluso, ídolos del club Azulgrana, sobre ello añadió: "el referente del presidente siempre ha sido Cruyff y luego hay gente como Guardiola o Xavi. Laporta siempre ha dicho que Xavi acabará entrenando al Barça.

Barcelona apenas tiene ocho puntos, producto de cuatro partidos disputados, por LaLiga; el presente apremia y más cuando aún está latente la resaca de la partida del gran ídolo, Lionel Messi. Por esa situación y en ese contexto, Matip dejó un mensaje para la afición del equipo.

"Pido a la gente que tenga la paciencia y la confianza de que esto se podrá enderezar. Tenemos un enfermo en la UCI, pero somos el Barça y esto no se puede olvidar. La gente ve que falta liderazgo y garra. Antes se suplía con calidad, pero nunca puede desaparecer garra, corazón y sentimiento”, sentenció.