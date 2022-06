El ex entrenador del Barcelona volvió a prender el ventilador para hablar sobre Joan Laporta, el presente del club e incluso cuestionar el estilo. Ronald Koeman, desatado.

Con su salida se esperaba que la tensión disminuyese, pero esto solo ha empezado. Ronald Koeman vuelve a escena para criticar su paso por Barcelona y pegar de vuelta a Joan Laporta. El neerlandés, sin equipo de momento, se dio incluso el lujo de calificar como antiguo el estilo que tanto le ha dado a los culés. Agárrense que vienen curvas.

Por medio de una entrevista para Esport3, la leyenda blaugrana volvió a repasar su paso por un Camp Nou donde las cosas estuvieron lejos de ser amables. En unas declaraciones que poco o nada bien caerán por Barcelona, el neerlandés se dio incluso el lujo de cuestionar el interés del club por Robert Lewandowski.

"Tengo mis dudas de pagar 50, 60 millones por el jugador, además del salario... por alguien de 34 años... . Tengo dudas", reflexionaba Koeman sobre la posible llegada del polaco. El ex entrenador del Barcelona, más que sincero sobre una operación que continúa en veremos para los culés. Lo realmente fuerte vino a la hora de hablar del estilo y ese ADN innegociable por el Camp Nou.

“Viven del pasado”

Aseguró sentirse menospreciado por Joan Laporta tras varios meses de negociación para llegar al Barcelona: "Hice un esfuerzo, dejé la selección. Y si se repitiera, lo haría otra vez. No me arrepiento…Como presidente, siempre puedes tener dudas. Pero si las dices al público, duda todo el mundo. Fue un gran fallo por su parte".

"Soy partidario, como entrenador, de intentar dominar el juego. Pero un sistema con tres centrales y cinco defensas no es defensivo. Pero el Barça vive del pasado, del tiki-taka, del 1-4-3-3, y no se puede vivir del pasado. El fútbol es más rápido y técnico, ha cambiado. Si tienes a Xavi, Iniesta, Messi... pero... La salida de Messi fue un palo", terminaba Koeman en unas declaraciones que no caerán bien por Barcelona.