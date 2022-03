EN VIVO | ONLINE | En el Estadio do Dragao, Portugal y Turquía se verán las caras HOY jueves 24 de marzo, en el marco de la 3° llave del Repechaje de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO el encuentro, y sigue al instante todo lo sucedido.

Los Lusos llegan a este compromiso tras finalizar en la 2° posición del Grupo A, con 17 unidades en 8 presentaciones, a tres de Serbia, que clasificó de forma directa. En su último encuentro, cayeron por 2-1 ante el mencionado líder de la zona.

Los Turcos, por su parte, vienen de terminar en el 2° lugar del Grupo G, con 21 puntos de 30 posibles, a dos de Países Bajos, que logró sacar pasaje directo al Mundial. En la pasada jornada, derrotaron por 2-1 a Montenegro.

El partido Portugal vs. Turquía tendrá lugar este jueves 24 de marzo, en el Estadio do Dragao, por la 3° llave del Repechaje de las Eliminatorias UEFA.

Horario y TV por país:

Argentina: 16.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 16.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16.45 horas por TNT Sports y TNT

Chile: 16.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 16.45 horas por Canal a confirmar

Bolivia: 15.45 horas por Canal a confirmar

Venezuela: 15.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14.45 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13.45 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 11.45 horas PT y 14.45 ET por TUDN, ESPN 2 y UniMás

España: 20.45 horas por Cuatro