Qué canal transmite Portugal vs. Qatar por un Amistoso Internacional

Si bien se están desarrollando las Eliminatorias, en Europa hay algunos países que deben cumplir una jornada sin participación. Este es el caso de la Selección de Portugal que, sin la presencia de Cristiano Ronaldo entre sus filas, jugará contra Qatar en el duelo por un amistoso internacional. El juego tendrá lugar en el Estadio Nagyerdei y se llevará a cabo este sábado 4 de septiembre, el cual tendrá la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports hacia gran parte de Sudamérica. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos países.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Portugal y Qatar

Sabiendo que no verá participación en su grupo de Eliminatorias, los "Lusos" buscarán prepararse de cara a lo que será su duelo ante Azerbaiyán. Antes de afrontar el duelo ante los asiáticos, los liderados por Fernando Santos vienen de ganarle a Irlanda por 2-1 en una agónica victoria gracias al doblete de Cristiano, quien no va a jugar ya que como no podrá decir presente el martes por ser amonestado por segunda vez, entonces el de Madeira fue liberado para retornar a Inglaterra para acomodarse y prepararse con su nuevo equipo, el Manchester United.

Mientras que la visita también vio actividad antes de llevar a cabo este partido y casualmente con uno de los rivales de los portugueses en el grupo. Los cataríes vienen de caer goleados ante Serbia por 4-0 sabiendo que por su condición de anfitrión no requieren de disputar una eliminatoria. Dicho combinado selectivo es liderado por el español Félix Sánchez y después de este cotejo estarán visitando a Luxemburgo.

+La agónica victoria de Portugal sobre Irlanda

¿Cuándo es el partido entre el Portugal vs. Qatar por un amistoso internacional?

El partido Portugal vs. Qatar se llevará a cabo este sábado 4 de septiembre en el Estadio Nagyerdei con motivo de un amistoso internacional.

Horario y TV por país

Argentina: 13:45 por DirecTV Sports

Bolivia: 12:45 sin TV confirmada

Brasil: 13:45 por FOX Sports y WatchESPN

Chile: 12:45 por DirecTV Sports

Colombia: 11:45 por DirecTV Sports

Ecuador: 11:45 por DirecTV Sports

Estados Unidos: 09:45 PT y 12:45 ET por TUDN, ESPN+ y UniMás

México: 11:45 sin TV confirmada

Paraguay: 12:45 sin TV confirmada

Perú: 11:45 por DirecTV Sports

Uruguay: 13:45 por DirecTV Sports

Venezuela: 12:45 por DirecTV Sports