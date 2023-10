¿Por qué la familia Glazer no vende aún al Manchester United?

El proceso de venta de Manchester United está cerca de llegar al año. La familia Glazer abrió la posibilidad a posibles compradores para adquirir al club de Old Trafford en noviembre de 2022, pero hasta el momento, se mantienen como dueños del club. Ahora, uno de los empresarios que efectuó oferta, el qatarí Sheikh Jassim retiró su propuesta, lo que deja a Sir Jim Ratcliffe como el único interesado. ¿Qué pasará con esto?

El periodista Fabrizio Romano reveló que Sheikh Jassim retiró su oferta para comprar Manchester United, algo que le hizo saber ya a la familia Glazer. Los medios ingleses confirmaron la noticia del citado comunicador italiano. De esta manera, el único ofertante en disputa por el club es el empresario británico Sir Jim Ratcliffe, dueño de INEOS.

Según lo explicado por diferentes medios, Jassim hizo la oferta más atractiva para adquirir el club mancuniano. De acuerdo a Romano, ofreció casi el doble del valor de mercado de toda la institución, la cual equivale a los 3.500 millones de dólares. Además, estaba dispuesto a saldar toda la deuda actual. Ni con esas condiciones logró convencer a los Glazer de vender el club.

Ante la indecisión de esta particular familia estadounidense, el empresario qatarí decidió informar su decisión de retirarse de la contienda por comprar el club. Los detalles del mismo no se comentaron públicamente debido a acuerdos de confidencialidad entre las partes. De todas maneras, según apunta el Daily Mirror, acusan a los Glazer de darle una valoración al club que “no es realista“.

¿Por qué la familia Glazer todavía no aceptó una oferta y no vende al Manchester United?

La impaciencia de Sheikh Jassim por comprar a Manchester United llegó a su límite cuando el proceso de venta del club está cerca de llegar al año cuando en noviembre de 2022, los Glazer se abrieron a desprenderse de la propiedad. Sin embargo, no todos los hermanos están convencidos de desprenderse del club.

El propio Jim Ratcliffe, el otro ofertante para comprar al United, reveló en su libro Gift, Rigor & Humour: The Ineos Story que la familia Glazer está dividida en el plan de venta. La discordia que existe entre los seis hermanos con acciones en el club hace difícil que cualquiera pueda comprarlo. De hecho, se menciona que Bryan, Edward, Kevin y Darcie sí estaban interesados en vender la institución de Old Trafford, pero no era el caso de sus hermanos Avram y Joel.

Estos dos miembros del clan Glazer son los únicos que realmente están comprometidos con su trabajo en Manchester United. Avram siempre estuvo presente en el club y hasta se lo vio en algunos partidos importantes. Joel también está involucrado, pero no asiste a un encuentro desde 2019.

La idea de Avram y Joel Glazer, en realidad, era admitir una compra minoritaria de las acciones de Manchester United, de acuerdo al Mirror. La entrada de un inversor externo, que pudiese ayudar al club con algunos proyectos, incluido la remodelación de Old Trafford y el campo de entrenamiento en Carrington.

Los hinchas quieren fuera a la familia Glazer

Desde hace un par de campañas que el público en Manchester ya se manifestó al respecto sobre la posible venta del club. Los hinchas de los Red Devils quieren fuera a la familia Glazer, a quien acusan de tomar malas decisiones desde la salida de Sir Alex Ferguson.

Cabe aclarar que esta familia estadounidense adquirió al Manchester United en mayo de 2005 a cambio de unos 924 millones de euros. Desde entonces, el club ha gastado miles de millones en fichajes, así como también en pagos e intereses de préstamos, algo que no gusta a los socios e hinchas.