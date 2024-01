No solo la trama Kylian Mbappé es motivo de investigaciones puertas adentro de un PSG donde los ojos de la justicia continúan sobre Nasser Al-Khelaifi. El CEO del conjunto galo genera nuevas informaciones alrededor de las diligencias hechas alrededor de su figura en los últimos meses. Episodios de retención de pasaporte y explotación laboral presentes. Se suman a las que le acusasen de tortura y secuestro.

Todo comenzaba en la presentación de Luis Enrique como entrenador del PSG. La rueda de prensa llegó a atrasarse durante más de dos horas en una información de Le Mondeque ya tienen sus porqués. El medio indica que la justicia cercó a Nasser Al-Khelaifi en su llegada a París desde Qatar en un aeropuerto privado donde el qatarí se negó a salir de su avión mientras las autoridades le pedían su pasaporte. Hubo amenazas del CEO a los agentes, así como llamadas a altos cargos de la política francesa para evitar las diligencias de la policía local.

¿Qué buscaban las autoridades? Todo parte de la denuncia hecha negociante franco-argelino Tayeb Benabderrahmane. Este acusa a Nasser Al-Khelaifi de secuestro, tortura y extorsión en una trama que lleva en manos de la justicia desde hace años. La policía, en marco de la investigación, pidió el teléfono a un CEO del PSG que afirmaba tener un pasaporte diplomático para salir de la situación y que incluso se puso en contacto con cargos del gobierno de Emmanuel Macron.

La jefa de la diplomacia Catherine Colonna y el ministro del Interior Gérald Darmanin eran el objetivo de las llamadas de Al-Khelaifi. Le Monde desvela que estos no pudieron ayudarle al tratarse de una investigación policial y tras encerrarse durante tres horas en su avión privado, el qatarí entregaría su teléfono. Se buscan pistas para saber si hubo o no tortura y extorsión ante Tayeb Benabderrahmane. La causa vuelve a la vida al saberse como Hicham Karmoussi, ex mayordomo del dirigente, se sumaba a la trama con otra querella sobre Nasser.

Una donde se apunta contra Al-Khelaifi por explotación laboral. Muchos frentes abiertos en un PSG donde la máxima cara de Qatar en el Parque de Los Príncipes sigue en la mira de justicia por presuntos crímenes cometidos contra ciudadanos franceses. Los casos de Tayeb Benabderrahmane y Hicham Karmoussi, pese a darse en Doha, serán investigados unas las autoridades que ya tienen el teléfono del mandamás del PSG.

¿Nuevo estadio?

Nasser Al-Khelaifi anunciaba ayer que dan tres meses al Ayuntamiento de París de cara a encontrar una solución. PSG pretende comprar el Parque de Los Príncipes y en caso de no hacerlo, se mudará por varios años al Stade de France mientras se busca un terreno para levantar un estadio propio. La entidad busca un feudo de más de 65.000 espectadores.

Problemas en el mercado

Gabriel Moscardó, volante del Corinthians, tenía todo para ser nuevo jugador del PSG tras un pago de 20 millones de euros. Luego de ver como este ha caído lesionado y tendrá que ser operado para dejar los terrenos de juego por un periodo de tres meses. Luis Enrique puja para tener un 5 en este mercado del mes de enero.