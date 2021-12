Mientras Liverpool continúa deshojando la margarita en cuanto a su renovación y el Balón de Oro sigue ‘ignorando’ sus marcas, Mohamed Salah arrasa con todo lo que cruza por su camino. El egipcio vive un inicio de temporada para el recuerdo, donde sus números en el equipo de Jürgen Klopp igualan lo hecho hace más de una década y media por el GOAT de la Premier League.

El derbi de Merseyside entre Liverpool y Everton volvió a demostrar que Salah es el hombre de la temporada en Reino Unido. Un nuevo doblete del Faraón sirvió para que los Reds ganasen en la cancha del eterno rival luego de 5 años y que los dirigidos por Jürgen Klopp puedan seguir en la parte alta de una Premier que arde.

Sobre ese séptimo lugar del egipcio en el último Balón de Oro, su entrenador comentó: "Sí, si te soy sincero, sí, pero no es algo que dependa de mí. ¿Esto no lo votan los periodistas? Entonces no me preguntéis a mí, es vuestra culpa. Si pensáis que debería estar más arriba deberíais hablar con vuestros compañeros. Se lo puedes dar a Messi por la carrera que ha tenido, pero entonces no se lo puedes dar a Robert Lewandowski. Es complicado, pero Mo debería haber estado mucho más arriba”.

Igualando al GOAT de la Premier League

Liverpool acumula 43 goles en lo que vamos de temporada en la mejor liga del mundo y su estrella, ha estado directamente relacionado con nada más ni nada menos que en 21 de estos. Casi el 50% de los tantos de los Reds parten de un Mohamed Salah que a 3 de diciembre apunta a la Bota de Oro con 13 tantos y 8 asistencias en la Premier League.

Para encontrar algo similar en el torneo hay que devolverse hasta la temporada 2004/2005, cuando en el Arsenal de los Invencibles de Arsene Wenger Thierry Henry firmó 11 goles y 9 asistencias en las primeras 14 fechas del torneo. Mohamed Salah sigue arrasando en un mundo de fútbol que sigue sin considerarle para las grandes galas. ¿Merecía estar más arriba el egipcio?