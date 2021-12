Por primera vez desde que la nueva ola de contagios del Covid-19 se tomase el día a día del Reino Unido, algunos de los protagonistas de la Premier League consideran que es el momento de poner un alto. Los encuentros continúan suspendiéndose y el riesgo de llegar a las navidades con una avalancha de casos en cada equipo se convierte cada vez más en una realidad.

Brighton vs. Tottenham, Brentford vs. Manchester United, Burnley vs. Watford, Leicester vs. Tottenham, Manchester United vs. Brighton, Southampton vs. Brentford, Watford vs. Crystal Palace, West Ham vs. Norwich y Everton vs. Leicester ya han sido suspendidos en una Premier League que no da abasto con la ola de positivos que se reportan en los clubes.

El calendario aprieta y por primera vez desde que Ómicron se tomase el Reino Unido, algunos de los protagonistas piden suspender de momento actividades. Ayer se llegó a los 88.000 casos en las islas, donde nadie duda que los números seguirán creciendo durante todo el invierno. El torneo no puede suspenderse, pero los clubes solicitan hacer un alto para llegar sanos a navidades.

“Queremos jugar, pero si seguimos así tendremos que pensar en parar la Premier", confesaba Graham Potter, entrenador de un Brighton que ya vio como su encuentro ante Manchester United era suspendido por la FA y la Premier League producto de que los Red Devils tal y como informan desde The Sun, cuenten apenas con 7 jugadores disponibles.

"Aplazar la jornada de Premier (18-19 de diciembre) y los cuartos de la Carabao Cup (21-22) daría tiempo a todos para desinfectar los campos de entrenamiento y recuperar a los jugadores. Sería lo más sensato y llegaríamos al Boxing Day sin problemas", decía también Thomas Frank, el técnico de un Brentford con 13 casos que se une a Potter en las primeras voces que solicitan hacer un stop en la mejor liga del mundo.