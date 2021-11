Con solo 23 años el nombre de Jules Koundé ya es más que conocido por toda Europa. El zaguero francés se ha consolidado como uno de los defensores más rendidores de LaLiga, donde se va a desatar una guerra entre los gigantes de la Premier League por un central que ya rozase la primera división inglesa el pasado verano.

The Sun asegura que Chelsea sigue muy de cerca el presente de un futbolista al que Sevilla parece ya quedársele pequeña para su fútbol y que se ha convertido en un habitual en los planes de Didier Deschamps en Francia. Los campeones de Europa encontraron un muro infranqueable en esos 80 millones que pedían por el galo en la capital de Andalucía, pero volverán a por todas en los meses que vienen.

El propio Koundé reconocía horas atrás lo ilusionado que estaba por llegar a una Premier League que volverá a buscarle en verano: “¿Qué si me afectó mi fichaje fallido por Chelsea en verano? La verdad es que si, pero ya pudo reponerme de eso y veremos lo que ocurre en el futuro. Ahora mismo solo estoy centrado en Francia”.

Barcça y otro gigante de la Premier, los rivales

La llegada de Xavi al banquillo Culé promete cambios de peso en una plantilla que en poco tiempo tendrá casi nada que ver con la que Hernández abandonase en 2015. El de Terrassa quiere una revolución para su Barcelona, donde el nombre de Koundé encaja en ese juego de posesión y presión alta que pretende su DT. Son quienes más difícil tienen hacerse con el galo.

Y es que además de competir con Chelsea, Barcelona sabe que Jules Koundé también es analizado por Manchester United. Los Red Devils parecen no terminar de confiar en esa zaga Maguire-Varane que todavía no da los resultados en Old Trafford. Sevilla fue claro en verano y todo apunta a que en caso de que alguien no pague 80 millones por el zaguero, este continuará en el Ramón Sánchez Pizjuán.