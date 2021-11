Superliga vs. CVC, Javier Tebas vs. Florentino Pérez y Real Madrid vs. LaLiga. Así es el panorama que se plantea para el próximo 10 de diciembre en el fútbol de la península ibérica. Los dos modelos económicos que buscarán devolver a los clubes españoles a lo más alto se enfrentarán en las sedes del ente y si no hay sorpresas, todo apunta a una derrota del presidente Merengue.

La información llega desde un Sport que asegura que Javier Tebas ha convocado a los clubes de primera y segunda división en España para celebrar una asamblea extraordinaria donde se llevará a cabo esa votación final que apruebe o no la llegada del fondo CVC y sus miles de millones a LaLiga. Los bandas y sus objetivos, más que conformados.

Evolución vs. revolución

Florentino Pérez defenderá la llegada de la Superliga Europea como el único modelo que puede devolver a los clubes españoles a reinar en el fútbol continental. El presidente del Real Madrid sabe que en caso de que los equipo de LaLiga reciban el dinero de CVC, su proyecto de un nuevo torneo internacional caerá hasta un punto de no retorno. El empresario defenderá sus ideales junto a Osasuna, Athletic de Bilbao y de momento, Barcelona.

Del otro lado de la moneda se encuentran los clubes, presidentes y dirigentes de una liga donde no gustó ni mucho menos los proyectos ‘golpistas’ de Florentino Pérez, Agnelli y Laporta. LaLiga se sintió abandonada y menospreciada por sus gigantes, por lo que entraron en el juego económico de la Superliga buscando el dinero de un fondo CVC que dará más de 2000 millones de euros a los equipos de primera y segunda.

Sport apunta que si bien queda tiempo para que ambas partes busquen convencer al resto de los clubes, la situación está más que complicada para Florentino Pérez y compañía. El medio de la capital sostiene que el enojo general del fútbol español por la Superliga está más vivo que nunca y que Real Madrid tendrá muy difícil tratar de boicotear un acuerdo con CVC que revolucionará el fútbol español.