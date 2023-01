Desde que el Brexit entró en vigencia en el Reino Unido, la FA y los clubes de la Premier League y la EFL han establecido nuevas normas para los futbolistas que pretenden fichar por un club inglés, y deben presentar un permiso de trabajo asignado mediante un sistema de puntos.

Es decir que todos los jugadores extranjeros que deseen jugar en el Reino Unido deben obtener ese permiso de trabajo antes de que se pueda completar su transferencia. El permiso está basado en puntos según varios parámetros establecidos.

Los jugadores ganarán puntos por la cantidad de apariciones en clubes, la cantidad de apariciones internacionales o con selecciones juveniles y la calidad del club vendedor según la liga en la que juegan, su posición en la liga y su progreso en la competencia continental, y los jugadores necesitan 15 puntos para clasificar. En el fútbol femenino no se tienen en cuenta las apariciones internacionales juveniles y los éxitos continentales.

Los clubes ya no pueden fichar jugadores extranjeros menores de 18 años y están limitados a fichar a no más de tres jugadores extranjeros menores de 21 años en cualquier ventana de transferencia y un total de no más de seis por temporada.

El director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, dijo en su momento explicando estas medidas que: "A pesar de tener diferentes perspectivas iniciales sobre cómo el Brexit debería impactar en el fútbol, este es otro ejemplo de cómo las autoridades del fútbol pueden trabajar juntas de manera efectiva para el bien mayor del juego. Tenemos una sólida relación de trabajo tanto con la Premier League como con la EFL y monitorearemos este nuevo acuerdo juntos para garantizar que evolucione para cumplir mejor con nuestros objetivos conjuntos a lo largo del tiempo. También discutiremos mejoras en el camino del jugador para el beneficio mutuo de los clubes de fútbol y el talento local en este país".