A solo cinco meses de que se dicte sentencia sobre la causa judicial que mantienen Real Madrid, Barcelona y Juventus con la UEFA, desde otro rincón de Europa proponen un nuevo modelo de Superliga que vuelva a traer ‘equilibrio’ al viejo continente. Sin tapujos ni amagos, desean instalar un sistema que suponga el “El Brexit del fútbol”.

El tema no deja a nadie indiferente y en las grandes esferas del deporte rey en Europa no hay otro tema que no sea esa Superliga que tras haber nacido muerta en primavera del 2021, buscará el próximo mes de enero el aval de la justifica para seguir adelante con su sueño. Mientras las autoridades deciden qué hacer con una propuesta que ya cambió para siempre el panorama del deporte en el viejo continente, desde Italia ofrecen un modelo 2.0 que vuelva a traer equilibrio al continente.

Adriano Galliani, director general del Monza y mano derecha de Silvio Berlusconi tanto en el recién ascendido a la Serie A como en la última gran etapa del AC Milan, charló sobre la Superliga con Tuttosport en unas declaraciones que evidencian el deseo por recuperar la paridad en el fútbol europeo. ¿Es viable?

“El Brexit del fútbol”

El dirigente mostró su preocupación por la diferencia económica en un continente donde Inglaterra gasta y cobra más que nadie: “Los veinte clubes de la Premier League inglesa facturan casi cuatro veces más que los veinte de la Serie A italiana. El Monza obtiene 33 millones de derechos televisivos, 3 de los cuales deben ir como donación a la Serie B. Total: 30 millones. Un recién ascendido en la Premier gana 160 millones. ¿Cómo puedo competir con el Nottingham Forest?”.

“Tenemos los estadios más feos de Europa y eso afecta a los ingresos ya los derechos televisivos, porque un estadio feo y vacío no se vende por televisión. Y no hemos construido los estadios porque la burocracia ha frenado a todos y porque siempre hay mil obstáculos, como en San Siro, por ejemplo”, continuaba en análisis Galliani antes de soltar la bomba.

Una Superliga para salvar la economía del fútbol puede ser útil, pero la Premier League debería quedar por fuera para el ex AC Milan: “Podría ser una solución, pero sin los ingleses. También debería haber un ‘Brexit’ en el fútbol. Sería entonces un auténtico campeonato europeo, sin los británicos”.