En la recta final de la temporada, Josep Guardiola aspira a ganar con Manchester City tres de los torneos más prestigiosos que un club inglés puede conquistar. Al club le queda definir la Premier League, la Champions League y la FA Cup y para todos ellos está bien parado para conseguirlo.

En el mano a mano ante Arsenal, los Citizens tomaron ventaja y dependen de sí mismos para ganar el torneo doméstico una vez más. En el evento internacional, Guardiola tiene la chance de ganarlo por primera vez con los ingleses, aunque deberán vencer primero a Real Madrid en la semifinales.

El próximo sábado, Manchester City afrontará su otro gran compromiso de este tramo de la temporada cuando se enfrente a Manchester United en la final de la FA Cup. Para ese duelo y para la ida ante el Merengue, apenas tres días más tarde, podrían contar con una baja de gran importancia.

Se trata de Kevin de Bruyne, que pidió el cambio por una molestia en la victoria clave ante Arsenal, y hay dudas sobre su presencia en aquellos partidos bisagra. "Kevin de Bruyne no está con la plantilla porque no se encuentra bien. Tiene alguna lesión y no ha podido viajar", expresó Guardiola.

Y luego respondió que no sabe por cuánto tiempo estará como baja el belga. En esta temporada, De Bruyne, capitán del equipo, lleva afrontados 42 encuentros, en los que aportó en 9 oportunidades y repartió 25 asistencias, su máxima cifra para una campaña desde que llegó al club en 2016.