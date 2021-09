Ferland Mendy ha atravesado un verdadero calvario desde la eliminación de Real Madrid de la última Champions League a manos de Chelsea. El lateral francés ya se recupera de su inflamación en la tibia, siendo una lesión que lo ha tenido alejado del césped por mucho más tiempo del que se esperaba. Sin embargo, el largo período de baja ha afectado seriamente su condición física.

Mendy no juega desde el pasado mes de mayo, cuando Real Madrid cayó eliminado de la Champions League en la fase de semifinales. El defensor sufrió una periostitis tibial que, en principio, lo mantendría fuera de las canchas por un período entre 3 y 6 semanas, pero han pasado más de 4 meses.

Finalmente parece que el jugador empieza a recuperarse. El lateral por izquierda ha sido visto en movimiento en Valdebebas, haciendo incluso trabajos con balón luego de un largo período con dolores. El hecho de que esté haciendo trabajos fuera del gimnasio es una gran señal para el equipo merengue.

Mala condición física

El gran problema al que se enfrenta Carlo Ancelotti con Ferland Mendy es su condición física. Si bien el jugador empieza a recuperarse de la inflamación en la tibia, este ha perdido masa muscular de forma notable. Difícilmente llegue a tiempo para el inicio de la fase de grupos de la Champions League.

Fuente: Página Oficial Real Madrid (realmadrid.com)

El diario AS señala que el jugador no ha querido escuchar ofertas en el mercado de pases, ya que no está entre sus planes abandonar Real Madrid. Por ende, tiene por delante un gran desafío para recuperar su condición física y no perder su puesto como titular en el XI de la Casa Blanca.