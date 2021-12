Presidente de Fiorentina sobre la guerra por Vlahovic: "No dejo que nadie me chantajee"

Dusan Vlahovic será, sin lugar a dudas, el gran nombre del mercado de pases de invierno en el fútbol europeo. El delantero de Fiorentina es altamente codiciado por varios de los gigantes del Viejo Continente y se anticipa una dura guerra de mercado. Los rumores no paran de caer y Rocco Commiso, presidente del club de Florencia, ha salido a asegurar que o se quebrará ante las presiones.

La lucha de mercado por la ficha de Dusan Vlahovic es tensa. Son varios los clubes que han mostrado interés en el delantero serbio, pero todo parece estar entre Arsenal, Tottenham y Juventus. La Vecchia Signora presiona fuertemente por la ficha del balcánico, pese a que su situación económica no le permite hacer frente a las ofertas que llegan a Florencia desde la Premier League.

Desde hace horas se habla que Juventus intentará aprovechar el vínculo que tiene el artillero con Italia para ejercer presión sobre la Viola, de modo que acepten su oferta. Esto parece complicado, ya que Arsenal se dispone a poner 85 millones sobre la mesa para llevarse la ficha del joven de 21 años en el mes de enero. Los bianconeri buscan un préstamo con obligación de compra para poder dividir los pagos en cuotas.

Commisso fue tajante ante las presiones

El presidente de la Viola declaró ante Radio 24 sobre la tensa situación de Dusan Vlahovic de cara al mercado de pases. "La pelea aún no ha terminado, es un muy buen tipo que lleva adelante a Fiorentina, pero no dejo que nadie me chantajee. No sé si la Juve podría llevárselo, pero quiero decirle al mundo entero que Vlahovic es de la Fiore y tinene que hablar con nosotros primero y luego con sus agentes".

De cualquier modo, Commisso reconoció que no retendrán al futbolista en contra de su voluntad. "Luego también debemos respetar la voluntad del jugador ¿Demasiados intermediarios? Aquí debería introducirse una regla, hablamos con FIFA, UEFA, CONI, Serie A. Quiero ayudar al fútbol italiano. En América, los agentes cobran el 3% del salario, pero no de los traspasos, todo está controlado, esto parece el Salvaje Oeste"