Barcelona hará su presentación en la Supercopa de España 2023, cuando se mida ante Real Betis este jueves 12 de enero, en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. En este contexto, conocé si Xavi Hernández podrá contar o no con Robert Lewandowski para la semifinal del certamen.

+ ¿Qué sanción recibió Robert Lewandowski por parte del TAD?

El Tribunal Administrativo del Deporte suspendió a Robert Lewandowski, tras haber insultado al árbitro Javier Gil Manzano en el primer tiempo del partido ante Osasuna, disputado el pasado 8 de noviembre. "Has visto qué córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia. Es una puta vergüenza. Me cago en tu puta madre", le habría dicho el delantero, de acuerdo al informe presentado por el réferi.

Producto de esas declaraciones, el goleador recibió una sanción de tres partidos, una por la expulsión y otras dos por su exabrupto. Así, el artillero se perdió el cruce con Atlético Madrid y tampoco estará ante Getafe y Girona.

+ ¿Puede jugar Robert Lewandowski la Supercopa de España pese a la sanción?

Sí, Robert Lewandoski está habilitado para disputar la Supercopa de España junto al Barcelona, si el entrenador así lo dispone. Puede jugar tanto ante Betis como un hipotético cruce en la final ante Real Madrid. Esto se debe a que la sanción no es trasladable a otras competiciones, ya que fue asignada exclusivamente por su accionar en LaLiga.

+ ¿Cuándo juega Barcelona por la Supercopa de España con Robert Lewandowski?

El partido Real Betis vs. Barcelona se llevará a cabo este jueves 12 de enero, desde el Estadio Internacional Rey Fahd, por la segunda semifinal de la Supercopa de España.

