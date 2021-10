El camino a Qatar 2022 se encuentra en su recta final. Más de 200 selecciones buscan por todos los medios meterse en una Copa del Mundo tan particular como novedosa, disputada en noviembre y donde todavía quedan muchas plazas libres. De cara a lo que será una nueva a jornada de Eliminatorias en noviembre, UEFA y FIFA desvelan sus planes para los playoffs en el viejo continente.

Por medio de su página web, los entes confirmaron que las fechas para el sorteo de los repechajes en Europa se celebrarán el próximo 26 de noviembre en Zúrich, sede central de FIFA y solo unos días después de que las Eliminatorias del viejo continente hayan cerrado todas sus fechas.

A diferencia de lo que venía ocurriendo en las últimas Copas del Mundo y producto el nacimiento de la Nations League, UEFA ha tenido que dar un pequeño giro al formato con el cual entregará las plazas a esas selecciones que no queden como líderes de sus zonas en Europa. El nuevo sistema dicta que el ente dará dos plazas en el repechaje a las naciones que no estén ya clasificados a Qatar 2022 y que se hayan quedado igualmente por fuera de ese final four disputado por Bélgica, España, Francia e Italia semanas atrás en Milan y Turín. Los dos mejores detrás de estas 4, irán al repechaje.

De esta manera, UEFA dividirá a las 12 selecciones clasificadas al último paso previo al Mundial en tres grupos de 4, donde se diputarán semifinales entre los integrantes de estos para conseguir finalmente a las selecciones que terminarán de conformar ese combo de 13 clasificados con el que Europa viajará a Qatar 2022.

Si bien quedan todavía dos jornadas por delante, los repechajes europeos prometen y mucho para esta Copa del Mundo. A día de hoy selecciones como Portugal, España, Suiza, Ucrania, Noruega o Croacia ocupan la segunda posición de su zona con solo 180 minutos por delante para evitar lo que serían otros dos encuentros para el infarto. ¿Te gusta este sistema de repechaje o prefieres el anterior?