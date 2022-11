La lista de España no tiene grandes figuras, pero tiene mucho potencial colectivo y también tiene llamativas ausencias, la de Sergio Ramos destaca por encima del resto, y aunque decidió dejar Barcelona, Gerard Piqué era otro jugador convocable aún para la Copa del Mundo.

Tras dar a conocer la lista, Luis Enrique atendió a los medios y era imposible no preguntarle sobre esos nombre, sobre todo Ramos que ya se ganó un lugar en el PSG, la reacción del seleccionador ha sido contundente, no quiso hablar del tema: "Tengo por norma no hablar de las ausencias porque creo que es lo que despierta más morbo claramente es los que no están pero le pasa al seleccionador de Inglaterra, de Camerún, de Ghana, de Brasil y por supuesto al de España", dijo.

Luis Enrique sabía que era la última oportunidad para el madridista de jugar un Mundial y ha sido una decisión complicada, pero era su responsabilidad. Y era algo lógico después de no haberlo tenido en cuentas en su ciclo, Luis Enrique busca siempre tener a los hombres de su confianza, y sabía que poner a una figura como alguno de ellos, podía romper la armonía que han logrado, reflejada en ese rendimiento colectivo.

El caso de Piqué es más sencillo de explicar con el retiro del futbolista que sabía que no iba a tener muchas chances, y eso hubiera sido lo único que lo podía tener en actividad.

Sin embargo el DT dejó un mensaje de respeto para ellos, pero es tiempo de los 26: "Repito, todos aquellos que hayan contribuido a lo largo de mi etapa y hagan jugado algún partido con la Selección, mi agradecimiento y mi reconocimiento. A partir de ahí los importantes a partir de ahora son los 26 que sí están y de ahí te contesto lo que quieras".