Zinedine Zidane abandonaba la dirección técnica el pasado verano tras una salida del Real Madrid marcada por el desgaste, los ciclos cumplidos y los roces con una directiva que buscaba nuevos horizontes. El francés se ha mantenido al margen de los banquillos desde entonces y más de uno se pregunta, ¿Cuál va a ser su próximo equipo?

Habrá pasado solo por un club, pero a ZZ le sobran ya título y conquistas no aptas para sus más acérrimos rivales. Las tres UEFA Champions League consecutivas, dos ediciones de LaLiga y algunas copas resumen el palmarés de un entrenador que si bien ha sonado varias veces esta temporada para regresar a los banquillos, de momento observa desde afuera el fútbol de élite.

Es de público conocimiento su deseo de llegar algún día a una selección francesa que no parece que vaya a desprenderse de Didier Deschamps salvo un giro de 180 grados. Apenas una Copa del Mundo para el olvido en Qatar podría darle opciones a Zizou en Le Bleus, por lo que más de uno especula con un regreso al fútbol de clubes a corto plazo.

PSG le tiene en la mira

Manchester United, Olympique Marsella y hasta Juventus han sido relacionados en algún momento con el galo, pero de momento ninguno ha conseguido ganase su favor o siquiera realizarle una oferta formal para que se haga dueño del vestuario. El futuro de Zidane es un enigma, pero los rumores apuntan a una posible llegada al Parque de Los Príncipes.

L’Equipe y Le Parisien le sitúan como el favorito de Leonardo para hacerse con PSG si es que Mauricio Pochettino no consigue levantar la Champions a finales de temporada. La relación entre argentino y director deportivo no es ni mucho menos positiva, por lo que más de uno ve al macroproyecto qatarí como el siguiente paso en la carrera de un entrenador que de momento, no veremos por los banquillos del fútbol europeo.