“La relación entre Kylian Mbappé y PSG se encuentra rota”, es la frase que más se repite en los diversos medios que confirman y reacción a un nuevo capítulo en el futuro de la estrella francesa. Con el Parque de Los Príncipes nuevamente patas arriba, queda por responderse la que seguramente sea la gran pregunta en este sentido. ¿Qué hará Real Madrid?

Los Merengues no hacen oídos sordos a las informaciones que llegan desde Francia en relación a un Mbappé que nuevamente tendría como primer objetivo llegar al conjunto Merengue. “Nos equivocamos, yo el primero”, la conclusión que Le Parisien desvela que Kylian ha dicho a su entorno para intentar buscar un cambio de aires que parte de su descontento con PSG y sus dirigentes.

MARCA y AS ya meten mano en una información que es clave de cara a los próximos meses, pero que ni mucho menos hará más sencilla una hipotética marcha del galo del Parque de Los Príncipes. Mbappé ya no es agente libre, no tiene la sartén por el mango y por encima de todo, Nasser Al-Khelaifi será el único dueño de su destino hasta el 1 de enero de 2024. La ecuación no es simple para el delante, a quien solo dejarían salir al Liverpool en enero, más nunca al enemigo número 1 del PSG en Europa (Real Madrid).

Sin cambios…de momento

Los Merengues planean desde mayo del 2022 un futuro sin Kylian donde nombres como Erling Haaland pensando en verano del 2024, Endrick o Jude Bellingham han compuesto buena parte de los intereses de los blancos de cara a lo que viene. Florentino Pérez no ha cerrado nunca la puerta a Mbappé, pero MARCA y AS coinciden en que las últimas informaciones no cambiarán la hoja de ruta pactada desde hace meses por una entidad dolida con el crack de 23 años.

Real Madrid no va a moverse por el delantero…de momento. Solo cambios en el devenir del equipo y las necesidades de este harán que los Merengues vuelvan a intentarlo con quien les rechazó en dos oportunidades y con quien volvería a eclipsar el resto de las operaciones del club a lo largo del planeta. Apuntan desde MARCA y AS que si Kylian Mbappé quiere jugar en el Santiago Bernabéu, tendrá que mover el solo toda la operación.