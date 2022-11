¡De locos! En las últimas horas, un equipo de la Séptima División de Inglaterra fue viral en las redes sociales por realizar una oferta, ni más ni menos, que por Erling Haaland, goleador del Manchester City. El argumento del club, además, es de por sí llamativo. A continuación, entérate sobre una de las historias de la semana.

+ ¿Cuál es la historia del Ashton United, el club que sueña con Erling Haaland?

El Ashton United FC es un equipo que milita en la Northern Premier League, la séptima división del fútbol inglés, colocándose en la undécima posición de la misma. Fundado en 1878, es una de las instituciones deportivas con más historia en el Reino Unido y se ubica en el barrio de Tameside, en las afueras de Manchester.

El club del ascenso fue furor en la jornada, por una ocurrencia inédita: es que su junta directiva realizó una propuesta formal al Manchester City por Erling Haaland. Se trata de una oferta de préstamo por un mes y medio, plazo durante el cual se disputará el Mundial de Qatar 2022.

+ ¿Qué argumentos presenta Ashton United para fichar a Erling Haaland?

Tras la viralización de la noticia, el entrenador del equipo conversó con los medios ingleses y fue contundente al explicar los motivos de la iniciativa: "El City no estará jugando y queremos ayudarlo a mantenerse en forma, esto tiene más sentido a que se ponga a jugar 6 semanas al golf. Beneficiaría a ambas partes".

Como es de público conocimiento, Erling Haaland no disputará la Copa del Mundo, ya que su selección, Noruega, no logró clasificarse. Durante ese lapso no habrá competencias europeas, y el City recién volverá a competir el miércoles 28 de diciembre, por Premier League.

+ ¿Qué respondió Manchester City a la oferta del Ashton United por Erling Haaland?

Hasta el momento, los "Citizens" no han dado una respuesta formal a la propuesta del club de la séptima división, aunque es, sin dudas, una de las cuestiones que genera más expectativas entre los fanáticos.

+ El comunicado oficial del Ashton United sobre la oferta por Erling Haaland: