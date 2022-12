Argentina se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022, en lo que fuera no solamente un título histórico para una selección que no levantaba el preciado trofeo desde 1989, sino también la conquista de parte de un gran jugador como Lionel Messi. Y ante la gesta, los elogios no tardaron en llegar para el argentino a tal punto de considerarlo "el mejor jugador de la historia del fútbol" ante los 42 títulos y la vigencia de futbolista de elite desde 2004.

Lo que circuló en las últimas horas desde Europa es la idea de que France Football entregue por segunda vez en su historia el Súper Balón de Oro. ¿De qué se trata? Es un premio en el cual se reconoce al mejor jugador de los últimos 30 años, por lo que si su entrega prevista para 2029 es un hecho, habrá que tener en cuenta a los más destacados miembros entre 1999 y dicho año.

Es un hecho que el mencionado cetro solamente tuvo su entrega una vez, más precisamente en 1989, por lo que vamos a conocer quién fue el conquistador del mismo como también una particularidad que tuvo el reglamento de ese entonces.

¿Quién ganó el último Súper Balón de Oro?

Quien conquistó el último y, hasta ahora, único Súper Balón de Oro fue Alfredo Di Stéfano en 1989. El argentino nacionalizado español se quedó con el premio tras un paso realmente histórico por Real Madrid que incluyeron 308 goles, 17 títulos y dos balones de oro (1957 y 1959). Sin dudas la "Saeta Rubia" fue uno de los varios que revolucionaron al deporte con su gran nivel y plenitud, en años donde la viralización o la mediatización del deporte no era lo que manifiesta el presente.

Entre los muchos candidatos, el hombre que falleció el 7 de julio de 2014 a los 88 años superó a Johan Cruyff, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge. Los que no aparecieron como candidatos fueron Pelé y Diego Maradona, célebres protagonistas entre 1959 y 1989, pero esto se debió a que la revista solamente entregaba el premio a aquellos nativos o con nacionalidad europea.