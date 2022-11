El futuro de Erling Haaland sigue siendo notica en un viejo continente donde Rafaela Pimienta, mano derecha de Mino Raiola desde hace años, desvela algunas de las claves para entender como seguirá la carrera del Androide, donde la famosa cláusula de recisión en el 2024 levanta preguntas en clubes como Barcelona o Real Madrid. Atentos.

En una entrevista exclusiva para MARCA, la abogada brasileña y ahora mandamás de la agencia de jugadores donde cracks como Paul Pogba, Gianluigui Donnarumma o Zlatan Ibrahimovic encomiendan su futuro, muestra su enojo ante el sinfín de rumores que aparecen alrededor de un Erling Haaland al que solo unos meses después de fichar por Manchester City, ya se le busca destino.

Impacto inmediato a nivel mediático: “Es la novedad. Un chico que está empezando en este nivel. La curiosidad es normal, pero espero que con Erling, cuando no haya cosas que decir, no se las inventen. Esto es algo que está sucediendo. Buscan el click fácil. Hay noticias exageradas. Hay que proteger a Haaland de esta situación porque es un chico muy joven, que todavía tiene que crecer"

"¿Carrera perfectamente panificada? No lo sé. Lo que sé es que está estructurada. Lo que pase no lo puedo saber. Las cosas pueden cambiar. Tenemos claro lo que queremos hacer”, continúa la abogada brasileña en un relato previo a la pregunta esperada por todos los presentes. ¿Puede salir Haaland del City? Así responde Pimienta.

La famosa cláusula de recisión

Diversas informaciones apuntan que Mino Raiola exigió a Manchester City que el delantero pueda abandonar el Etihad por el 2024 si es que alguien deposita sumas cercanas a los 200 millones de euros en las cuentas de los citizens. Rafaela Pimienta, ahora a cargo de un Erling Haaland que seguirá dando de que hablar hasta dicha fecha, responde por primera vez y de manera pública a la pregunta del año.

“Tienes que hacer la pregunta y es muy interesante. Si no decimos nada, seguro que se interpreta algo y si decimos algo, también. Como abogado sé que no puedo decir nada, pero también sé que si no lo digo, lo van a decir”, palabras de la representante de Erling Haaland sobre una cláusula de recisión que se activaría por el 2024 y que 12 meses después se vería disminuida hasta los 175 millones de euros. Desde el entorno del Androide de momento, nadie niega que dicho apartado liberatorio sea una realidad.