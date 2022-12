2023 ya se encuentra aquí, por lo que no hay tiempo que perder a la hora de repartir premios que como The Best, ya se encuentran en boca de todos. Estos son los máximos candidatos al galardón.

Favoritos al premio The Best

Se termina el 2022, un año lleno de hitos para la historia de deporte y donde varios acontecimientos pasarán a la posteridad, pero el fútbol no espera a nadie y pronto volveremos a ver medallas levantadas, grandes galardones siendo repartidos en todo el mundo y medallas en juego. Los Premios The Best calientan motores y estos son los nombres que más alto apuntan por estas horas.

El galardón entregado por FIFA es el resultado de la separación que Zúrich y France Football tuvieron años atrás, el inicio de una nueva disputa por ser la gala de oro de este deporte y el comienzo de un galardón que cada vez gana más fuerza. En la ciudad suiza y más pronto que tarde, habrá sucesor a Robert Lewandowski.

"El 27 de febrero tendrá lugar la entrega de los FIFA Best Football Awards 2022, que premiarán a los jugadores más destacados del mundo", comunicaban desde Zúrich sobre unas votaciones se abren el 12 de enero del próximo año. Si bien habrá que esperar para conocer a los ganadores, estos son los nombres que más alto apuntan por estas horas.

Kevin De Bruyne

No fue ni mucho menos una Copa del Mundo sencilla para el belga, quien eso sí, llegará al The Best como el gran artífice de la última Premier League ganada por Manchester City. No será fácil vencer, pero para muchos está puede ser la última posibilidad de ver al líder de Pep Guardiola con un trofeo individual en sus manos.

Erling Haaland

Goleador nato en un 2022 donde ya rompe récords en la primera división inglesa, el noruego apunta a decir presente en su primera gran ceremonia individual de este deporte. Se espera que el 2023 vuelva a pertenecer a un delantero que apunta a romper todos lo hitos que se le pongan por delante.

Kylian Mbappé

Bota de Oro en Qatar 2022, máximo goleador del año calendario y con un presente que a sus 24 años parece inmejorable, el galo llegará a Zúrich con el deseo de empezar a marcar una era en el deporte donde todavía la vieja guardia se hace fuerte. The Best, uno de sus primeros retos para el próximo curso.

Karim Benzema

Seguramente sea el máximo candidato gracias a esa Champions League ganada desde sus goles y a ese Balón de Oro ganado en París donde el delantero del Real Madrid coronó una carrera de ensueño. ¿Podrá sacarse la espina tras lo ocurrido en la Copa del Mundo y en la selección francesa?

Lionel Messi

Qatar 2022 ya le pertenece, el próximo Balón de Oro tiene media mano suya tatuada en el pecho y The Best puede empezar a significar otro año para la historia en la carrera de La Pulga. Teniendo en cuenta que hablamos del que puede ser su último semestre en Europa, habrá que ver como arribará el rosarino a un segundo tramo de la temporada donde la Champions volverá a ser el gran objetivo.