El conjunto merengue no pasó de la igualdad en el último partido correspondiente a la Liga española, frente al cuadro verde sevillano.

Este viernes 20 de mayo oficialmente se cerró la Liga de España para el campeón, Real Madrid, que empató 0-0 ante Real Betis, en el estadio Santiago Bernabéu, en el que hubo camino triunfal y en el que la hinchada despidió a su equipo de cara a la gran final de la Champions League. Una de las curiosidades es que hubo doble pasillo, primero para andaluces por ganar la Copa del Rey y luego para los capitalinos por ser campeones de LaLiga.

Y es que francamente no fue el mejor partido en cuanto a emociones, ambos equipos tuvieron oportunidades de anotar, sin embargo, no estuvieron claros al momento de definir. La primera mitad no tuvo grandes emociones en cada uno de los pórticos, defendidos por Thibaut Courtois de un lado, y Rui Silva del otro.

Tranquilamente, se puede decir que Carlo Ancelotti alineó un equipo muy similar al que posiblemente podría haber acción, el próximo sábado 29 de mayo, en el estadio Saint Denis, de París, por la final de la Liga de campeones ante Liverpool, el gran rival en la temporada.

Lo cierto es que hasta los minutos finales del compromiso hubo emoción clara de gol. La primera la tuvo el experimentado Joaquín, para la visita, sin embargo, su remate fue por encima del pórtico defendido por el guardameta belga. Luego fue el momento para los locales.

Karim Benzema, el capitán y gran figura de la campaña para el equipo madridista, tuvo dos opciones claras de anotar en las postrimerías del juego, no obstante, falló tras un remate y luego no pudo definir de buena manera tras un cabezazo que se fue por un lado del pórtico visitante.

Con las cosas así, Real Madrid terminó la temporada 2021/2022, con 86 puntos, producto de 26 victorias, 8 partidos empatados y 4 derrotas; junto con Sevilla, los equipos que menos caídas acumularon. Real Betis, por su parte, se mantuvo en el quinto lugar de la competición, con 65 unidades, y hará parte de la fase de grupos de Europa League.

