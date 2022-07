Real Madrid se encuentra prácticamente completo de cara a una pretemporada donde solo Karim Benzema resta por unirse a un grupo de jugadores que podrían tener un nuevo compañero. Desde Alemania una estrella del Bayern de Múnich se ofrece al conjunto Merengue a solo un mes de que la campaña 2022/2023 ponga primera. Carlo Ancelotti, tajante sobre el tema.

La noticia adelantada por Defensa Central y ya en manos de medios como MARCA asegura que dichos ofrecimientos se dieron durante la negociación que acabó con Luka Jovic en la Fiorentina. Mientras el serbio buscaba una salida del Bernabéu a cualquier coste, otro de los jugadores representados por su entorno ofreció sus servicios al Real Madrid.

Se trata de Leroy Sané, quien tras el arribo de Sadio Mané y las intenciones de los bávaros por renovar a Serge Gnabry se encuentra buscando nuevos retos. A sus 26 años y con contrato hasta el 2025, el extremo alemán ha tocado la puerta de un Real Madrid donde se momento se encuentran tajantes en cuanto al mercado. Eso sí, Marco Asensio tiene la llave.

Ancelotti cierra la puerta…de momento

"No puedo hablar de los fichajes, pero ya digo que todo se ha acabado. No vamos a fichar a nadie. Estamos bien así", fueron sus palabras anoche sobre el tema de moda en Europa. Si bien Real Madrid no realizará nuevos movimientos mientras mantenga las piezas que tiene en su plantilla, desde España dejan en claro que el futuro de Marco Asensio es la única fórmula que abre lugar para nuevos fichajes.

Con contrato hasta el 2023, el interés de clubes como Milan y el enojo de Real Madrid con su entorno (Jorge Mendes), desde el conjunto Merengue esperan todavía por una oferta formal que pueda dejar dinero por el extremo de 26 años. En caso de que el zurdo abandone Valdebebas, será el turno para que Carlo Ancelotti y compañía vuelvan a salir directamente al mercado.