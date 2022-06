Real Madrid asume la llegada del verano con los deberes cumplidos tras el ‘no’ de Kylian Mbappé. Desde el conjunto blanco han podido cerrar algunas operaciones claves para diagramar el futuro de un equipo que mantendrá su base y que podría apostar por un cambio de esquema definitivo para la temporada 2022/2023. Se avecina una espectacular formación.

Aurélien Tchouaméni y Antonio Rudiger son quienes de momento han puesto la firma. Los ya ex Mónaco y Chelsea se suman a una plantilla llena de talento, juventud y por encima de todo, centrocampistas. Medios como MARCA aseguran que el hecho de tener hasta siete volantes de momento en su plantilla, hará que Carlo Ancelotti se olvide definitivamente de ese 4-3-3 que tanto gusta al italiano.

Y es que si bien no pueden descartase refuerzos de último minuto en el apartado ofensivo, la realidad es que todo apunta a que solo gracias a salidas u oportunidades de mercado, Real Madrid no volverá a meterse de lleno en una ventana de incorporaciones donde la operación venta es la prioridad ahora mismo. Dicho esto, un espectacular once se avecina en el horizonte.

Año más que cargado

Los blancos podrían disputar hasta 70 encuentros si es que avanzan de fases en los seis torneos que disputarán en los próximos meses. Habrá muchas rotaciones y si bien se espera que futbolistas como Tchouaméni no sean titulares desde el primer día, si se especula con que otros como Rudiger modifiquen una defensa donde habrá cambios a mediano plazo.

David Alaba pasaría al lateral por izquierda para que el ex Chelsea forme pareja de centrales en un 4-4-2 donde Carlo Ancelotti apunta a apostar en la mayoría de los encuentros por: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba, Federico Valverde, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Vinicius y Karim Benzema. El Rey de Europa de momento y salvo una oportunidad, cierra su plantilla para la 2022/2023.