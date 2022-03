Empezamos la cuenta regresiva para uno de los duelos que paraliza al mundo. Se aproxima El Clásico español con lo que será la presentación del Real Madrid recibiendo a Barcelona en la 29° jornada por La Liga de España. El juego tendrá su disputa este domingo 20 de marzo con sede en el Estadio Santiago Bernabéu. Descubre de qué manera podrás mirar el partido.

La situación del dueño de casa indica que el "Merengue" está con una racha de ocho partidos sin perder sabiendo que el más reciente resultado logrado fue el 3-0 sobre Mallorca. Con la ilusión de seguir estirando más aún la diferencia con el resto de sus perseguidores, los comandados por el italiano Carlo Ancelotti se ubican punteros del campeonato.

Mientras que la parte visitante muestra a unos "Culés" con un invicto más extenso de 12 cotejos sin conocer la palabra derrota, rescatando el 4-0 estampado sobre Osasuna como lo más cercano en cuanto a resultados. Tras pasar a cuartos de final al superar a Galatasaray, los liderados por Xavi Hernández poseen un juego menos y se ubican terceros dentro de La Liga.

Real Madrid vs. Barcelona: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Real Madrid vs. Barcelona se llevará a cabo este domingo 20 de marzo, en el Santiago Bernabeu, por la jornada 29 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17:00 horas por ESPN y Star+

Chile: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17:00 horas - Sin TV confirmada

Uruguay: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga, M+ LaLiga 1, M+ LaLiga UHD y LaLiga TV Bar