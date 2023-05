Real Madrid vs. Manchester City: UEFA filtra por qué no anuló el gol de Kevin de Bruyne

El choque de anoche del Real Madrid y Mánchester City no puede entenderse sin un momento más que singular que cambió todo desde el minuto 66. Una combinación en el campo de los Merengues terminaba en gol de Kevin De Bruyne, desataba la furia de Carlo Ancelotti y armó una polémica que empieza a tener respuesta. UEFA filtra por qué no se anuló al tanto del belga.

Vinícius mantenía el choque a favor del local con un zarpazo de más de 20 metros que explotaba el coliseo blanco y que llevaba las cosas a ese territorio donde Real Madrid más cómodo se sentía. En una jugada aislada y dónde Bernardo Silva aparentemente golpeaba el balón fuera del campo, se desataba una contra que acabó con Kevin De Bruyne reventando la portería norte del Santiago Bernabéu. Varias protestas y amarillas después, la acción empieza a esclarecerse.

"Era fuera. No lo digo yo. Lo dice la tecnología. Lo ha mostrado beIN Sports. No el VAR porque eso no lo vio. Me parece raro que no lo hayan controlado bien. Pequeños detalles. Era un córner para nosotros, pero el árbitro no ha estado muy atento. Y encima he visto yo la amarilla, que no jugaba”, palabras de Carlo Ancelotti sobre una acción determinante en el juego y que genera preguntas mirando a la UEFA. Desde Nyon ya filtran por qué no se anuló el tanto.

La explicación de UEFA

Eurosport es quien desvela la mirada del máximo ente del fútbol europeo sobre una acción donde se pedía la intervención del VAR, donde se tuvo que esperar durante varios minutos por la acción de la tecnología y que no cambió lo que para Manchester City fue encontrar oro en un desierto. Si bien la ausencia de imágenes oficiales hace difícil entender si realmente el uso golpeó la pelota atrás de la línea de cal, por Nyon no dudan que Arthur Días estuvo más que correcto en su decisión.

¿Por qué? Pues muy simple, gracias a que la pelota fuese recuperada por Real Madrid después del toque inicial de Bernardo Silva y que Eduardo Camavinga incluso enviase un pase al centro del campo que sería recuperado por Manchester City, dicha acción previa ya no se encontraba bajo la potestad del VAR y por ende, no podía entrar en la valoración del arbitraje para anular dicho tanto. Si tras el toque del luso la jugada no hubiese pasado por ningún futbolista de los Merengues, si se hubiese pedido la intervención del VAR y por ende, la anulación del 1-1. Por Eurosport afirman que diversos emisarios de UEFA reconocen creer que la pelota abandonó los límites del campo.