Para muchos esta historia será más que desconocida, pero ha hecho parte del folklore de Manchester en los últimos años cuando suena cada himno de la Liga de Campeones en el Etihad Stadium. Confirman desde el corazón de África como la ‘maldición’ contra Pep Guardiola en la UEFA Champions League ha llegado a su fin: “Este año la ganará”.

Dimitri Seluk es el nombre clave para entender una trama de rumores, magia negra y un sinfín de declaraciones que comenzaban en el año 2018. El ex agente de Yaya Touré, mito del Manchester City, ex pupilo de Pep tanto en el Etihad como en el Camp Nou de Barcelona, confirmaba que el trato de Guardiola con los futbolistas africanos había llevado a prácticas misteriosas que para curiosos o no, coincide con los tiempos en los que el catalán no ha podido levantar la Orejona como entrenador de los skyblues.

“Por su mal trato de Yaya Touré, Guardiola puso a toda África en su contra, muchos hinchas africanos le dieron la espalda al Manchester City. Y estoy seguro de que muchos chamanes africanos impedirán que Guardiola gane la Champions en el futuro. Será como una maldición africana para Guardiola. La vida dirá si tengo razón o no", palabras de Seluk en el 2018 antes de que el equipo de la urbe inglesa cayese con Tottenham, Lyon, Liverpool, Chelsea y Real Madrid en su carrera por la Liga de Campeones desde entonces.

“Se terminó”

A hora de medirse con Real Madrid, el ex agente de Touré reconocía en The Mirror el final de estas prácticas misteriosas: “Creo que es hora de que termine esta amargura, y sé que Yaya Touré siente lo mismo porque no desea nada más que éxito para City. Puedo decir que los chamanes han levantado el hechizo y que creo que el City ganará la Champions League con Pep…Tienen una buena oportunidad de ganarlo este año. Pero pase lo que pase, definitivamente lo ganarán en los próximos tres años".

Por último pero no menos importante, ¿Qué dice Yaya Touré alrededor de todo esto? Pues de momento el talentoso jugador africano niega cualquier tipo de relación con la magia negra y pide calma a los más especulativos. Esta noche y ante Real Madrid, veremos si Seluk tiene o no razón: "Mi exagente está siendo citado por los medios sobre una "maldición". ¡Por favor, no me asocien con estos estereotipos sin sentido y perezosos sobre las maldiciones africanas".