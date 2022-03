Real Madrid vs. PSG: las portadas de los medios tras una noche para la historia en la Champions League

Se viven las primeras horas de resaca de una noche para la historia en la UEFA Champions League. Real Madrid dio el golpe, eliminó al PSG y ya se encuentra clasificado a los cuartos de la Liga de Campeones. Tras una jornada que pasará a la historia del torneo, así son las portadas de los diarios europeos.

Bolavip acudió al Santiago Bernabéu y desde nuestra llegada fuimos testigos de las decenas de medios que se consagraron en la capital española. Periodista de los cinco continentes dijeron presente en un estadio que tomó nota de lo ocurrido a lo largo de 94 minutos que ya hacen parte de la historia del torneo. Las críticas al PSG, más presentes que nunca.

El equipo de Mauricio Pochettino dominó la serie hasta que un error de Gianluigi Donnarumma modificó todo lo visto en un Real Madrid vs. Paris Saint Germain que acapara toda la mañana de los diarios europeos. La figura de Karim Benzema, la noche de Lionel Messi y la imposibilidad de los galos de quedarse con su primera Orejona, presentes en las primeras horas de resaca del equipo francés.

Rendidos a Benzema

MARCA, AS, Sport, Mundo Deportivo y L’Equipe son quienes en esta mañana han entregado las portadas más llamativas de un Real Madrid vs. PSG que recorre el mundo en este momento. Los diarios españoles y franceses no salen de su asombro tras una noche donde Karim Benzema por supuesto, se lleva todos los focos.

“Esto es el Madrid…Golpeados por el Rey…KO…El Madrid es otro mundo…MBenzema”, fueron las portadas de MARCA, AS, Sport, Mundo Deportivo y L’Equipe para definir una noche que será recordada por mucho tiempo en el futbol europeo. La figura del delantero del Real Madrid, más que elogiada en la jornada donde se robó todas las miradas que iban dirigidas a Kylian Mbappé.