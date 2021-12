Bolavip dijo presente en derbi de la capital española entre Real Madrid y Atlético de Madrid por LaLiga para vivir un apasionante encuentro, ver como van las obras del nuevo Santiago Bernabéu, evaluar en vivo la figura de Vinícius y para también preguntarle a los hinchas del conjunto Merengue su opinión sobre la tan famosa Superliga. ¿Les gusta tanto cómo a su presidente?

Florentino Pérez se ha convertido en la cara visible de un torneo que por 72 horas puso el mundo patas arriba en el primer semestre del año. La Superliga entraba de lleno antes del anuncio de la UEFA sobre los cambios que sufrirá la Champions League desde el 2025 y el fútbol entró en una batalla que de momento tiene la causa en manos de la Unión Europea.

Desde aquel mes de mayo tanto Florentino Pérez como Aleksander Ceferin han defendido sus posturas, proyectos y han atacado al contrario con palabras en los medios de comunicación de media Europa. Teniendo a los fans del conjunto Merengue tan cerca, le preguntamos si realmente están de acuerdo con que su tan querida UEFA Champions League cuelgue las botas para que otro torneo tome su lugar.

Aprobado general

“Superliga sí; sí claro; sí a la Superliga; si lo dice Florentino por supuesto, él nos ha llevado hasta aquí y todo lo que diga Florentino está bien”, fueron la gran mayoría de respuestas que encontramos en los hinchas de un Real Madrid que prácticamente en su total, van detrás de lo que diga el hombre que pretende revolucionar el fútbol europeo.

Y es que tan solo un par de hinchas no fueron tan rotundos a la hora de apostar por una Superliga en lugar de la presente Champions. La afición del Real Madrid, con Florentino Pérez: “No, me quedo con lo tradicional y habría que perfilar los detalles, en general la idea no estaría mal pero habría que mirar por lo equipos modestos, qué hacer con ellos. El concepto no está mal".