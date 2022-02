Real Madrid busca respuestas a una categórica derrota en Paris que pese a solo estar marcada por el gol de Kylian Mbappé, dejó en claro la enorme diferencia que existe entre los Merengues y la élite de Europa ahora mismo. Florentino Pérez tendrá que rascarse el bolsillo en verano para volver a tener una de las mejores plantillas del viejo continente.

Carlo Ancelotti no encontró respuestas, Mbappé y compañía se pasaron por delante de los blancos y cada cambio del Real Madrid parecía ser un paso más lejos del empate. Que los Merengues tienen poco recambio en comparación a su once ideal lo sabemos todos, pero incluso dichos habituales se quedan por detrás de los mejores equipos de toda Europa.

"El problema es que no han llegado los balones para Benzema que nosotros queríamos que llegaran, la salida desde atrás nos ha costado, habitualmente no tenemos tantos problemas", dejaba en claro un Ancelotti que no negó ser superado en todas las líneas por un PSG que solo no liquidó la serie por la aparición de un Courtois que se mostró mejor que nunca en el Parque de Los Príncipes.

¿Obligado a romper el mercado?

Real Madrid va a tener grandes cambios en su plantel para la segunda parte del 2022. Kylian Mbappé será solo una de las caras nuevas de un equipo que a día de hoy no puede competir desde la totalidad de su plantel con los mejores de Europa. Las diferencias en cuanto a las valoraciones son letales.

Y es que si vemos las tasaciones que portales como Tranfermarkt hacen a los 16 equipos que continúan con vida en la Champions, podemos apreciar que Real Madrid se encuentra en el ecuador de la tabla con un plantel valuado en 780 millones que lejos se queda de las seis potencias que le superan en este sentido.

Manchester United (790 millones), Bayern Múnich (815 millones), Chelsea (883 millones), Liverpool (889 millones), PSG (905 millones) y Manchester City (991 millones), los planteles que superan el valor de un Real Madrid que para evitar en el futuro noches como la del Parque de Los Príncipes, se encuentra obligado a romper el mercado.