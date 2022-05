Revelan cuál fue el cruce de mensajes entre Kylian Mbappé y Florentino Pérez tras el no al Real Madrid

En España no se habla de otra cosa, la negativa de Kylian Mbappé para ir al Real Madrid sigue sacudiendo al mundo del fútbol y a falta de un anuncio oficial de los clubes y del jugador, su continuidad está asegurada en PSG.

Pero en España buscan entender los motivos, ¿por qué un jugador le puede decir que no a Real Madrid?, y en ese afán, Josep Pedrerol, el reconocido periodista del Chiringuito contó como fue el ida y vuelta de los mensajes entre Kylian Mbappe´y Florentino Pérez.

Es que Kylian Mbappé le dijo que no al Real Madrid por WhatsApp, y con un mensaje frio y formal según los detalles que dio el periodista.

"Le comunico que he decidido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en Real Madrid, club del que he sido fan desde pequeño. Espero que sea comprensivo con mi decisión. Suerte en la final del Champions", fue el mensaje de Kylian Mbappé.

Que tuvo una respuesta bastante paternal de parte de Florentino Pérez, aunque el periodista aclaró que no tiene todo el mensaje, destaca un par de frases: "Lamento lo ocurrido en los últimos días, han roto la ilusión que tenías desde pequeño. Te deseo lo mejor".

Este cruce de mensajes, según lo contó el periodista, se dieron cuando el presidente del Real Madrid comía con el equipo de básquet que disputará la final del Euroliga.