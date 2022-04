Consumada la trigésimo quinta corona del Real Madrid, el presidente del club respondió consultas de los medios, y obviamente la duda de si Mbappé jugará o no en el Madrid fue una de ellas.

Florentino Pérez habló del futuro de Kylian Mbappé ¿llega o no llega a Madrid

Tras el nuevo título y sumar 35 copas en la vitrina de la Casa Blanca, Florentino Pérez, que lacanzó los 50 títulos al mando de la institución Merengue, abrió un espacio para conversar con los medios en Madrid, allá todos preguntaron de todo y el presidente del Real Madrid, respondió a todos.

Dejó en claro por qué hablá solo tras los títulos y no en cualquier partido, por ejemplo. Se deshizo en elogios para con Karim Benzema: "Benzema ha sido bueno ahora y desde que vino, no hay dudas que le tienen que dar el Balón de Oro este año, no se lo pueden quitar".

Pero claro, la pregunta que todos queríamos hacerle, alguien en esa conferencia de prensa la hizo, ¿la gente está ilusionada con la llegada de Mbappé, podemos confirmar su llegada?, la respuesta no dejó de ser hábil pero esquiva: "No había caído en eso, pero ahora que me lo dice puede ser verdad. Cuando planifiquemos la plantilla del año que viene ya veremos", dijo.

En Paris siguen ilusionándose que se quede, en Madrid que llegue a vestir de blanco, lo cierto es que a falta de pocos días para que termine la temporada, Mbappé y su entorno no han dado señales de su decisión.

La última oferta de PSG es tentadora, es prácticamente un contrato sin techo en el que le ofrecen además la gestión y administración de los derechos de imagen, algo impensando en el mercado y puede cambiar la ecuación y su posible llegada a Madrid.