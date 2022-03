Previo al regreso de Carlo Ancelotti al banquillo de Real Madrid, fueron varios los nombres que sonaron para tomar las riendas del equipo merengue. Ahora ha salido a la luz que uno de los principales candidatos a tomar el puesto de Zinedine Zidane tenía ya todo acordado con Florentino Pérez, pero dio marcha atrás a último minuto.

Zinedine Zidane completó su segundo ciclo al mando de Real Madrid en mayo del año 2021. A partir de ese momento, varios nombres saltaron a la mesa como posibles reemplazos del técnico francés. Uno de ellos fue el de Massimiliano Allegri, quien se encontraba libre de contrato.

Allegri ha concedido una entrevista con GQ Italia, en la que reveló que no solo tuvo contactos con Real Madrid. El entrenador italiano aseguró que tenía un acuerdo con Florentino Pérez para llegar al Santiago Bernabéu, pero canceló todo al recibir el llamado de Juventus, quienes despedían a Andrea Pirlo.

Allegri plantó a Real Madrid.

"Lo dije, y lo reitero: para este año ya había firmado con el Real Madrid. Luego, por la mañana, llamé al presidente y le dije que no habría ido, porque había elegido volver a la Juve. Él me dio las gracias. Desde que la Juve me llamó en mayo, nunca tuve dudas" reveló Massimiliano Allegri.

El DT aseguró que encontró su lugar con la Vecchia Signora. "Aquí me encontré un grupo extraordinario, con las ganas de trabajar que te transmite este club. La Juve está recuperando su sentido de pertenencia, importante también en sus categorías inferiores".