Lionel Messi, en su nuevo rol como embajador del turismo de Arabia Saudita, visitó en las últimas horas el país de Medio Oriente acompañado por su familia. Cuyo viaje, en teoría, estaba previsto desde hace un tiempo, por lo que el entorno del jugador se encargó de coordinar la autorización pertinente por parte de las autoridades del París Saint-Germain.

¿Pero qué fue lo que generó tanto revuelo? En primer lugar, hay que entender que el 2023 de Leo en el club de París no viene siendo precisamente el mejor. Las cargadas de los jugadores de la Selección Argentina a Kylian Mbappé después de la Final del Mundial de Qatar 2022, las idas y vueltas para la firma de la extensión y la eliminación en la UEFA Champions League, entre otras cuestiones, desataron el fastidio de los aficionados del PSG.

En otro contexto, quizás no hubiese causado tanto disgusto, pero el ambiente sumamente caldeado lo hace ver de otra manera. Al respecto, según publica el Diario AS de España, el círculo cercano de Lionel Messi vio los días post partido con Lorient como el momento justo para cumplir con una visita que se postergó dos veces, por lo que ya no había forma de aplazarlo.

Al parecer, descontaban que, bajo el marco de una victoria, los jugadores del París Saint-Germain iban a gozar de 48 horas libres. Sin embargo, el 3 a 1 adverso provocó que Christophe Galtier cambie los planes sobre la marcha y retome los entrenamientos, ya con la mente en el Troyes, desde el lunes primero de mayo, jornada en la que el argentino estuvo ausente.

Como si fuera poco, por estas horas, los medios franceses remarcan que se puede desencadenar la catástrofe si la institución que comanda Nasser Al-Khelaifi pierde la Ligue 1 a manos del Olympique de Marsella. Es que a falta de cinco fechas Les Minots se colocaron a cinco puntos de distancia en la tabla de posiciones, por lo que todo puede pasar.