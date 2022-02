Robert Lewandowski vuelve a ponerse en escena. El delantero polaco de 33 años continúa rompiendo las redes de la Bundesliga con un Bayern Múnich donde no pueden salir de las polémicas y los inconvenientes. A la salida de Niklas Sule rumbo a Dortmund de manera gratuita se le podría sumar la de un ‘9’ que tiene una última chance para cumplir el sueño de su vida.

Algo pasa en el Allianz Arena. Si bien la dirigencia de Oliver Khan pudo asegurase ya las renovaciones de Kingsley Coman, Joshua Kimmich y Leon Goretzka para el futuro, otros jugadores analizan si su etapa en Múnich se encuentra terminada. Sule se fue por la puerta de atrás y si bien previo aviso, mientras otros como Serge Gnabry continúan analizando si es hora de buscar un nuevo rumbo. Robert Lewandowski tampoco se encuentra seguro de terminar su carrera en un Bayern donde ha roto todos los récords goleadores.

El polaco siempre se ha mostrado abierto a conocer otras culturas y probar nuevos destinos que le permitan terminar su carrera todavía en la élite. A sabiendas de que su contrato finalizará en junio del 2023, Bayern Múnich ha buscado una renovación que de momento ha encontrado barreras de todos lo colores.

Haaland, clave en su futuro

La mismísima portada del Diario AS pone a Robert Lewandowski como el tema del día. El polaco no dejará Bayern por cualquier equipo, pero hay uno solo que le hace suspirar desde hace años. El medio de la capital española asegura que el polaco quiere jugar si o si para Real Madrid antes de que finalice su carrera y si bien es consciente de que los objetivos blancos pasan por otro camino, los últimos acontecimientos podrían ayudarle a cumplir su sueño.

Y es que Real Madrid estaría dudando más que nunca las formas de quedarse con Erling Haaland. La operación supondrá 300 millones de euros en 5 años y si bien hay optimismo por cerrar la llegada del noruego, saben en Valdebebas que corren con desventaja en relación con los clubes estado. Lewandowski quiere ser ese plan B para la delantera y en AS marcan que su entorno ya busca la forma de llevarle al Bernabéu para la próxima temporada.