"¿Qué opina el hincha del Atlético sobre De Paul?", preguntaba Bolavip hace unos días en la previa del encuentro entre Colchoneros y Brujas sobre un futbolista que cada día que pasa parece encontrarse más lejos de la capital española. Por Italia no dudan, Rodrigo se encuentra liquidado por sus actuaciones fuera de los terrenos de juego y el Calcio irá a por sus servicios tras Qatar.

Los viajes con Tini y las imágenes que fueron tendencia en redes sociales han sido suficientes para levantar un escándalo en el seno del equipo de Diego Pablo Simeone que empieza a dejar solo una solución por delante. Las informaciones en España e Italia hablan de una situación límite, de la necesidad de cortar con un hecho insostenible y de una relación de Rodrigo De Paul con el club que ya no existe.

"Estoy totalmente en desacuerdo con su actitud. Creo que hay que dar todo por el equipo y el escudo. No se puede permitir…¿Tú como crees que me caería siendo hincha del Atlético? Bien no me caería. El tiempo para estar con Tini era el libre, no el de estar entrenando… Es una falta de respeto, en Argentina le quemarían la casa", algunas de las frases de la afición Colchonera en los micrófonos de Bolavip sobre el tema de moda por el Metropolitano.

Juventus, al asecho

“De Paul está fuera del proyecto técnico del Atlético de Madrid y hay poco margen para resolver la desavenencia con el Cholo Simeone. A las nada emocionantes actuaciones del ex Udinese se unió la polémica por algunos episodios fuera de la cancha que no gustaron al club español. Quien ahora evalúa una venta (también cedido) de Rodrigo ya en la sesión del mercado de fichajes de invierno”, firma Daniele Longo desde Tuttosport y Calciomercato.

Rodrigo de Paul sigue en el ojo del huracán por parte de una prensa que afirma que Juventus de Turín será quien busque desde enero el regreso del argentino a Italia. Una cesión de compra con opción obligatoria por encima de los 30 millones de euros, el precio para empezar una negociación que puede marcar el final del nacido en Sarandí por LaLiga.