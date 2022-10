El mediocampista argentino entró en el segundo tiempo del empate entre Atlético de Madrid y Brujas, pero fue abucheado en el Cívitas Metropolitano. Los hinchas no le perdonan su demora para volver al club tras la última Fecha FIFA.

En Atlético de Madrid continúa el malestar con Rodrigo de Paul. A la figura de la Selección Argentina no le perdonan la demora en su regreso al club luego de la última fecha FIFA y las imágenes que trascendieron por asistir a una entrega de premios para estar junto a su novia Tini Stoessel en Miami. Este miércoles vio sus primeros minutos desde entonces y fue abucheado por el público en el Cívitas Metropolitano.

El 'Atleti' no pudo en su encuentro ante Brujas, que terminó con empate sin goles. Diego Simeone, en busca del gol recurrió al mediocampista argentino, quien ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo por Koke Resurrección. Al momento de entrar al campo de juego, hubo silbidos y abucheos por una buena parte del estadio.

Evidentemente, la relación entre los aficionados del Atlético de Madrid y Rodrigo de Paul no pasa su mejor momento. Todo se rompió con la tardanza del futbolista al volver al club tras la fecha FIFA donde jugó dos amistosos con la Selección Argentina (Honduras y Jamaica). El motivo se debía a "asuntos personales", pero luego se filtró una foto en donde acompañó a su novia Tini Stoessel a la entrega de los Premios Billboard en Miami.

Así, se reintegró tarde a los entrenamientos de Atlético de Madrid y, de alguna manera, recibió un castigo, ya que pasaron varios partidos hasta que finalmente pudo tener minutos en campo. De hecho, el último encuentro en donde había estado en cancha fue en el clásico ante Real Madrid el pasado 18 de septiembre, es decir antes de unirse a la selección 'albiceleste' en la Fecha FIFA.

Su regreso no fue bien recibido. De hecho, en diálogos exclusivos con Germán Carrara, periodista de Bolavip, hinchas de Atlético de Madrid calificaron de "falta de respeto" hacia el club la actitud del ex Racing, Valencia y Udinese. No hay perdón en el club 'colchonero'.

