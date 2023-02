Los futbolistas, además de llevar el peso de un trabajo con muchas contras, son también héroes. Para los niños, son las figuras que les gustaría ser en un futuro y quienes les dan alegrías gracias a lo que hacen en el campo de juego. Ronald Araújo es un héroe y lo demostró con un valioso gesto y una sorpresa para Sergi, un chico de 15 años, hincha de Barcelona, que afronta un duro tipo de cáncer.

Este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer Infantil y el Barça, junto al defensor uruguayo, llevaron a cabo una iniciativa para concientizar y mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de los niños que sufren la enfermedad. Para ello, decidieron darle una sorpresa a un joven aficionado del club en un encuentro que se llevó a cabo en el Hospital Sant Pau de la Ciudad Condal.

Sergi fue diagnosticado con neurofibromatosis en junio pasado, una enfermedad por la cual ha tenido que seguir un tratamiento y por la cual se está recuperando. Ronald Araújo, quien es uno de sus ídolos, fue la figura de Barcelona que lo visitó en esta iniciativa del club contra el Cáncer Infantil.

La visita consistió en una entrevista que le hizo Araújo al joven Sergi para contar acerca de su enfermedad, así como también le contó cómo es su estado, qué estudia y algunas anécdotas más. El adolescente, al igual que su hermano más pequeño y sus padres, quedaron totalmente asombrados con la presencia del uruguayo, quien se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores del primer equipo que lidera Xavi Hernández.

Ronald Araújo no sólo sorprendió a Sergi y toda su familia, sino que también le regaló una camiseta firmada por él, varios productos del FC Barcelona y lo invitó al partido que tendrá el equipo ante Manchester United este jueves por la Europa League. Un regalo hermoso para este pequeño que ha tenido que padecer esta dura enfermedad.

"Son cosas que te llenan el corazón. Me puso contento ver la reacción del niño y de la familia al verme ahí. Me emocionó. Me gustó todo lo que hicimos ahí y espero que se un plus de motivación para el niño, que siga luchando y recuperándose", manifestó el joven defensor luego del encuentro. Hoy, Ronald Araújo fue héroe.