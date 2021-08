El mercado de pases llega a sus horas finales y la situación de Miralem Pjanic se complica. Cuando parecía que las negociaciones con Juventus avanzaban, todo ha dado un giro. Al mantenerse distantes en las negociaciones salariales, la Vecchia Signora habría enfriado su interés en llevarse de vuelta al bosnio.

Miralem Pjanic es uno de los jugadores que busca salida de Barcelona en este mercado de pases. Todo parecía alineado para que el volante concretara su regreso a Juventus y las partes tenían una reunión clave este lunes en el hotel Sheraton de Milano. En lo que parecía ser la conversación para los últimos ajustes, se acabó enfriando todo.

Al no haber pasado 2 años fuera de Italia, Pjanic no se ve beneficiado por el Decreto Crescita, una ley que incentiva a los clubes a fichar jugadores extranjeros a cambio de flexibilizaciones impositivas. Es por esto que la Vecchia Signora necesitaba de la disposición del mediocampista para un salario acorde con las posibilidades del club y no han llegado a un acuerdo.

Según indica el diario Mundo Deportivo, la diferencia económica entre las partes es de más de un millón y medio de euros. Por esto, se ha dado casi por descartado que se acerquen en el último día de mercado. Juventus habría retirado su interés en fichar de vuelta al jugador, habiendo sido Turín su primera opción para salir de Barcelona.

Fuente: Getty

Horas clave para el futuro de Pjanic

El mismo medio asegura que los agentes de Miralem Pjanic trabajarán arduamente en el último día de mercado para conseguirle club al jugador. El bosnio manejaría también una oferta por parte de Sevilla. Serán horas agitadas para definir el futuro del futbolista balcánico en el deadline del mercado de pases.