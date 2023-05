La leyenda culé, pendiente de sentenciar un nuevo título de LaLiga por estas jornadas, habría puesto fecha para anunciar si sigue o no al frente de una entidad donde aguardan por sus decisiones. Busquets, cerca de confirmar todo.

Barcelona se encuentra fiesta en medio del final de una temporada donde no solo la figura de Lionel Andrés Messi se roba titulares en Cataluña y sus aledaños. El futuro Sergio Busquets en plena carrera final por LaLiga también aparece en el horizonte y el histórico capitán ya tendría fecha para decidir si sigue o no en el equipo de sus amores.

A sus 34 años y tras una vida como pilar en el centro del campo de una entidad que no se ha entendido sin su nombre desde el verano del 2008, Busquets supone en este momento una de las fichas que terminan contrato en el conjunto culé sobre el 30 de junio y que de momento no ha decidido si pondrá la firma a un último vínculo cómo blaugrana. A días de levantar un nuevo título LaLiga, el número 5 dejaba caer sus impresiones el pasado martes.

"Las victorias así, después de intentarlo de todas las maneras, y más con un gol de un jugador tan querido, nos deja un sabor muy bueno. Jordi Alba quiere al Barça como pocos…Más o menos ya tengo pensado mi futuro. Ahora vienen unos días de descanso y cuando vuelva, seguramente, se lo comunicaré al entrenador", palabras del capitán tras la victoria ante Osasuna que puso LaLiga a un solo paso de ser culé.

Fecha para anunciar todo

Desde el Diario AS aseguran que el mediocentro no tendrá palabras oficiales sobre esa gran decisión hasta que Barcelona no levante esa copa que tanto se ha buscado en lo que vamos de temporada. Busquets quiere todos los focos puestos en un césped en el que restan apenas algunos puntos para devolver el máximo título del fútbol español a un Camp Nou que aguarda por novedades en todos los frentes.

Concretamente, AS habla del 14 de mayo de 2023 como la fecha en la cual Sergio anunciará por todo lo alto si sigue o no al frente de un proyecto con cambios en cada apartado y donde todo se encuentra acompañado por las ofertas de Arabia Saudita o Inter de Miami que retumban en su cabeza desde hace meses. La oferta realizada por Barcelona para seguir contando con sus servicios por supuesto, incluye una importante reducción salarial donde el canterano pasaría cobrar menos del 50 % de lo que percibe hasta aquí.